Butantan envia ao MS novas doses da Coronavac; Lote faz parte do 2º contrato

O Instituto Butantan entregou, nesta sexta-feira (14), mais 1,1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com isso, o Butantan chega à marca de 47,2 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde ao Brasil desde o início deste ano.

O quantitativo entregue hoje já contempla o início do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde para mais 54 milhões de vacinas.

As doses entregues em maio foram produzidas a partir de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. A matéria-prima passou pelo envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril do Butantan na capital paulista.

O instituto agora aguarda autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a produção da vacina. Assim que um novo lote de insumos chegar ao país será possível retomar a produção e efetuar novas entregas do imunizante ao governo federal.

Questões referentes à relação diplomática Brasil x China podem interferir diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos. Não há entraves relativos à disponibilização de IFA ao Butantan por parte da biofarmacêutica Sinovac.

Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde, para distribuição em todo o país.