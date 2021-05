Sírio-Libanês informa que quadro clinico de Bruno Covas é irreversível

O prefeito Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, havia se licenciado do cargo no dia 2 de maio, por um período de 30 dias, para se tratar do quadro de saúde que havia se agravado com um hemorragia interna. Os médicos conseguiram conter o sangramento e Covas chegou a voltar para o apartamento. Porém o quadro piorou e ele voltou para UTI, onde recebeu diagnóstico apontado quadro clínico irreversível nesta sexta-feira, 14

Os médicos do Hospital Sírio-Libanês, informaram que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, tem quadro clínico considerado irreversível.

O resultado do Boletim Médico está sendo informado pelos jornais Folha de São Paulo, Correio Braziliense, Estadão, o Globo e G1/SP.

Bruno está internado desde o dia 2 de maio, de um câncer agressivo que ele buscava tratamento desde 2019.

O prefeito se licenciou do cargo para fazer tratamento de câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e fígado e ficou internado tomando analgésicos e sedativos.

No dia seguinte após ter sido internado, Bruno Covas foi levado a Unidade de Terapia Intensiva para os médicos conter um sangramento no tumor da cárdia, localizado entre o estômago e esófago. Ele chegou a ser intubado, mas logo em seguida ao procedimento, foi extubado.

No dia seguinte, Bruno saiu da UTI e foi levado para um apartamento. Na ocasião, tirou fotos segundo a mão do filho, Tomás, de 15 anos. Na ocasião, o prefeito falava em fé na cura.

Durante a licença médica por trinta dias do prefeito Bruno Covas, assumiu o posto de prefeito da maior cidade do País o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB.

Além de Ricardo Nunes, que passou para o PSDB, esteve visitando o prefeito Bruno Covas o governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Câmara Milton Leite, do DEM.

Nesta sexta-feira, 14, Bruno Covas teve uma piora no quadro. No início da noite, o Hospital Sírio-Libanês divulgou boletim médico informando que o quadro clinico é irreversível.