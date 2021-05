Policiais penais federais pedem ao Governo regulamentação da profissão

Os policiais penais federais estão realizando um movimento em todos os presídios federais do Brasil para que o Governo Federal, através do Ministério da Justiça, publique a Medida Provisória que regulamenta a função de policial penal no país.

Inclusive, o documento (MP) já está pronto. O que os policiais penais querem com o movimento é tão somente lembrar o governo federal de publicar a MP, para que ela entre em vigor. Observam a importância do trabalho que realizam em todo o País.

O movimento está sendo realizado em frente a todos os presídios federais no País dentro do que é previsto na legislação brasileira, com ordem, “só para demonstrar ao governo federal que estamos aqui, para que ele não nos esqueça...”, falou Marcelo Adriano, do Presídio Federal de Catanduvas, convocando os colegas semana passada para se mobilizarem de forma pacífica e ordeira pelo bem da categoria.

https://youtu.be/Fwjod3dLo-Y