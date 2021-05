As atividades do parque foram reabertas no dia 14 de maio, seguindo o decreto do governo do RN. Nesta nova fase de funcionamento, serão reabertos para o público a academia de idosos, o playground para crianças e mesas e cadeiras para no máximo 20 pessoas, mediante agendamento prévio. Além disso, o limite de 20 pessoas também deve ser observado para quem desejar realizar fotos ou reuniões, com agendamento junto à administração do parque.