Quase R$ 5 milhões em cigarros ilegais apreendidos no RN são destruídos

A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal realizaram, na quarta-feira (19) e sexta-feira (21), escoltas para destruir 998 mil maços de cigarros apreendidos no estado do Rio Grande do Norte.

A escolta conjunta contou com efetivo das duas instituições com o objetivo de dar segurança ao deslocamento da grande carga de cigarros ao seu destino para que fosse devidamente destruída.

O contrabando de cigarros é uma atividade que financia organizações criminosas, prejudica a economia nacional e traz severos problemas de saúde à população.

Ao longo do ano de 2020 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Rio Grande do Norte quase cinco milhões de maços de cigarros, resultando em um impacto financeiro às organizações criminosas da ordem de 25 milhões de reais.

“A instituição se manterá firme no propósito de combater a criminalidade, seja qual for sua modalidade”, informou a PRF.

