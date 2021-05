Os concurseiros devem intensificar o ritmo de estudos. As provas do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte já têm novas datas para serem realizadas.

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (27), pela governadora Fátima Bezerra. De acordo com o novo calendário, as provas objetivas e discursivas serão realizadas nos dias 11 e 18 de julho de 2021, sendo:

- Cargos de Agente e Escrivão de Polícia Civil: 11 de julho

- Cargo de Delegado de Polícia Civil: 18 de julho

Ao todo, de acordo com a FGV, banca responsável pela realização do certame, 61.042 candidatos se inscreveram para concorrer às 301 vagas disponibilizadas, sendo 32.239 inscritos para o cargo de Agente, 24.079 para o cargo de Delegado e 4.724 para o cargo de Escrivão.

Inicialmente, as provas estavam previstas para serem realizadas nos dias 7 e 14 de março, mas precisaram ser adiadas devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 com a chegada da segunda onda no país. As inscrições para o concurso foram realizadas no período de 02 a 21 de dezembro de 2020.