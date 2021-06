Prefeita de Grossos apresenta projeto ousado para a Avenida Terezinha Pereira

O velho jogo de palavras que se viu no passado recente de Grossos, com direito a choro e enganação coletiva, definitivamente, ficou onde deve estar: no passado. A partir do que se viu nas ruas, em 2020, com o anuncio de que a cidade deveria ter o seu devido e conhecimento, por parte dos que a administram, tudo isso começa a ganhar corpo agora. É verdade que a mudança já se percebe em vários setores da municipalidade, mas é no visual que a premissa ganha corpo: o município parece que é outro, justamente pelo fato dos direitos individuais e coletivos estarem sendo respeitados o tempo todo nestes seis meses da nova gestão.

A reconstrução da cidade se mostra de maneira clara. E o novo visual, em breve, ganhará aspectos mais concretos. Aqui se faz uma alusão à ação que ocorrerá na praça central da cidade, localizada na antiga Avenida Coronel Solon. Os recursos já foram assegurados, via emenda ao Orçamento Geral do Estado (OGE), no valor de R$ 300 mil. A prefeita Cinthia Sonale apresentou, recentemente, a informação de que a reconstrução da Praça Central de Grossos, depois de décadas, sairá do papel.

Segundo a prefeita, o serviço de topografia já foi iniciado. O projeto já está pronto e será o mesmo que foi apresentado à população durante o ano passado. Segundo ela, não haverá mudança. “Entendemos que se houver mudança no projeto, não vamos cumprir o que prometemos. Queremos apresentar ao povo somente aquilo que temos condições de concretizar e é o que estamos fazendo desde o dia em que assumirmos a Prefeitura de Grossos”, comentou.

Pelo projeto, a avenida principal da cidade ganhará nova roupagem e se apresentará como algo que, realmente, faz jus ao que o povo esperava há muito tempo.

Além da reconstrução da praça central, a prefeita Cinthia Sonale trabalha para concretizar um projeto mais audacioso: garantir aos cidadãos um espaço para toda a família, com área de esporte e lazer na Avenida Terezinha Pereira.

O complexo que será construído na Avenida Terezinha Pereira, de acordo com o projeto, requer investimento de R$ 6 milhões. Para tanto, a prefeita Cinthia Sonale informou buscará a verba necessária em Brasília. “Não vamos sossegar enquanto não conseguirmos viabilizar os recursos necessários para este projeto. A população grossense merece o melhor e não foi à toa que eu falei, com a devida analogia, que iríamos transformar esta cidade em uma Dubai. Nós temos a responsabilidade de mudarmos a realidade total de Grossos. E já começamos a fazer”, disse a prefeita.