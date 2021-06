IFA para produção de novas doses da Astrazeneca chega ao Brasil no sábado, 12

Foi confirmada a chegada, neste sábado (12), de nova remessa de Ingrediente Farmacêutico

Ativo (IFA) para a vacina de Oxford/Astrazeneca contra a Covid-19, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A aceleração da entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até 10 de julho. Mais informações sobre a chegada do IFA serão divulgadas até o final desta semana.

Segundo a Fiocruz, a AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes de IFA, conforme acordado.

A Fundação aguarda confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior a de disponibilização do insumo.

“A partir desta semana, as entregas de doses de vacina ocorrerão em duas remessas, sendo uma às sextas-feiras, para o Estado do Rio, e outra aos sábados, para o almoxarifado central do Ministério da Saúde em São Paulo, de onde os imunizantes serão distribuídos aos demais estados federativos. A mudança se deve a um pedido da Coordenação de Logística do próprio Ministério”, afirmou a Fiocruz.