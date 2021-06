Secretaria abre processo administrativo e adverte servidores que fizeram aniversário em ala covid. A festa de aniversário foi terça-feira, dia 8. No mesmo dia, o paciente foi transferido, através do SAMU, para o Hospital de Campanha São Luiz (HCSL), de Mossoró/RN, com quadro de piora, sendo necessário intuba-lo. Além de advertir, a secretaria de saúde também abriu um processo administrativo para investigar a conduta da equipe que promoveu a festa.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró advertiu os servidores da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte, em Mossoró, que promoveram uma festa de aniversário do paciente Antonio Roberto Silva Siqueira, de 57 anos, diagnosticado com a covid-19, com bolo e soprando velas.

A festa de aniversário foi terça-feira, dia 8. No mesmo dia, o paciente foi transferido, através do SAMU, para o Hospital de Campanha São Luiz (HCSL), de Mossoró/RN, com quadro de piora, sendo necessário intuba-lo.

Além de advertir, também abriu um processo administrativo para investigar a conduta da equipe que promoveu a festa gerando riscos de contaminação pela covid19, além da possibilidade de riscos de incêndio, devido aos equipamentos de oxigênio ficarem perto das velas acessas.

Por meio de nota, a secretaria de saúde esclarece que a Gestão Municipal não compactua com a ação ocorrida na Unidade de Pronto Atendimento, prezando sempre pelo cumprimento das normas de biossegurança, necessárias em razão da pandemia. Informa ainda que foi solicitada abertura de sindicância para investigar as circunstâncias do ocorrido e serão tomadas todas as medidas necessárias para que tal ação não venha a ocorrer novamente" afirma a secretaria.

O HCSL informou que o paciente se encontra internado na UTI, de acordo com o boletim médico da tarde desta quinta-feira (10), ele estava em 100% de oxigênio ontem, foi pronado e respondeu muito bem. Já está em 35% de oxigênio. Evoluindo muito bem na recuperação do oxigênio. É provável que amanhã já comece o processo de extubação.