Nesta sexta-feira (11), a Prefeitura de Mossoró anunciou a ampliação do grupo prioritário dos trabalhadores da Educação contemplando os profissionais que atuam em instituições de ensino superior. A imunização desta categoria acontece na tarde de hoje, a partir das 13h no Ginásio do SESI e prosseguirá no final de semana com a campanha Mossoró Vacina.

Estes profissionais podem tomar a primeira dose da vacina, mediante a apresentação do documento pessoal com foto e de uma declaração da instituição de ensino (originais e cópias). As doses para este público são disponibilizadas no Ginásio do SESI que funciona de segunda-feira a sábado, das 08h00 às 16h00.

“Ficamos contentes em comunicar a inclusão dos trabalhadores da Educação do nível superior. São todos aqueles profissionais que atuam nas universidades. Outros níveis já estavam sendo contemplados aqui em Mossoró pela campanha de vacinação e agora chegou a vez do nível superior”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.