Mossoró recebe dois ventiladores mecânicos e 20.800 máscaras da ONG União Brasil

A Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta sexta-feira (11), da Organização Não Governamental União BR, a doação de dois ventiladores mecânicos e de 20.800 máscaras. “É uma doação importante de equipamentos e máscaras que é muito bem vinda para o momento em que enfrentamos a pandemia. Este enfrentamento à Covid-19 com o apoio das parcerias, das organizações sem fins lucrativos, fica ainda mais reforçado e demonstra muita solidariedade”, explica a secretária de Saúde do município, Morgana Dantas.

A coordenadora da União RN, que é um braço da União BR, Dora Maia, disse que Mossoró é um dos municípios prioritários. A organização que está presente em 23 estados do Brasil, já fez a doação ao município de capacetes Elmos, máscaras face Shields, 10 mil frascos de 110ml de álcool 70, além de outros insumos e equipamentos.

Dora relata como a organização surgiu e cresceu no país: “A União BR foi criada em março de 2020 por duas irmãs, uma mora em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. Elas começaram a captar recursos nos estados delas e como o volume ficou muito grande, elas começaram a replicar para outros estados. No começo da pandemia, a organização chegou até a montar 7 hospitais”, disse Dora.

O Prefeito Allyson Bezerra participou pessoalmente do ato de entrega das doações ao município. “Isso mostra o espírito de voluntariedade, de solidariedade da sociedade que está contribuindo. Estes ventiladores mecânicos já serão encaminhados às salas vermelhas das nossa UPA’s para ajudar no tratamento dos nossos pacientes. As máscaras também já serão distribuídas, já que elas também são importantes para a prevenção da Covid-19”, disse o prefeito.