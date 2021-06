“Quando as gestantes e lactantes tomam a vacina, a dose vale para dois” diz secretaria de saúde. De acordo com Morgana Dantas, secretaria de saúde que é doutora em UTI, as gestantes, puérperas e lactantes com bebês de até seis meses, precisam tomar a vacina para imunizar também os seus filhos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, já são 40 óbitos por Covid-19 em gestantes no Rio Grande do Norte.

A secretaria de saúde de Mossoró faz um alerta as gestantes, puérperas e lactantes incluídas no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19, para comparecer ao Ginásio do SESI para serem imunizadas.

De acordo com Morgana Dantas, secretaria de saúde que é doutora em UTI, as gestantes, puérperas e lactantes com bebês de até seis meses, precisam tomar a vacina para imunizar também os seus filhos.

“As mãezinhas que estão gestantes e amamentando ainda, que estão com o bebê até seis meses de vida, essas devem procurar o SESI, pois quando elas tomam uma dose, a dose vale para dois, quando a gestante toma a vacina passa a dose para o bebezinho na barriga e quando está amamentando, e o bebê suga o peito, recebe ali também a dose da vacina contra a covid-19 por isso a importância de vacinar esse público” afirma Morgana.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já são 40 óbitos por Covid-19 em gestantes no Rio Grande do Norte. Morgana reforça ainda a necessidade das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, retornarem as unidades de saúde para completar o esquema vacinal.

“Então, é muito importante que a gente todos os dias venha fazendo esse chamamento para, para a população de Mossoró que ainda não tomou a segunda dose. Quem ainda não tomou sua segunda dose de Coronavac, está em atraso, procurar o ginásio do SESI para fazê-la. E a Astrazeneca em qualquer uma das quarenta e seis UBS do município de Mossoró para tomar a sua dose, para que a gente consiga o quanto antes vacinar toda a população de Mossoró” frisa a secretaria.

Nesta terça-feira (15), Mossoró esta vacinando uma nova faixa etária, desta vez, as pessoas com 49 anos ou mais sem comorbidades passaram a ter a oportunidade de receber o imunizante. As pessoas que se encaixam na faixa etária devem procurar o Ginásio do Sesi eu funciona das 08h s 16h, para realizar a vacinação contra a Covid-19.

É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência - cópias e originais.

A expectativa do município é receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias para continuar a ampliação da faixa etária sem comorbidades.