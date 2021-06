Prefeitura de Grossos lança o Centro de Reabilitação Pós- Covid-19

Pensando em ampliar ainda mais as ações de atendimento a COVID-19, a prefeita Cinthia Sonale lança o Centro de Reabilitação Pós-Covid, que vai realizar atendimento e tratamento para aqueles pacientes que após a alta hospitalar da COVID, apresentem sequelas da doença e necessitem de atendimento especializado de reabilitação respiratória, motora e mental.

O Centro de Reabilitação Pós- Covid-19 já entrou em funcionamento, e a porta de entrada, para que os pacientes tenham acesso aos serviços de saúde, acontecerá por meio de "TeleReabilita", um número exclusivo para atender os pacientes que procurarem o serviço. O número para contato é 98189- 8801 que funciona de segunda a sexta-feira das 07h às 13h exclusivamente para pacientes que precisarem desse tipo de atendimento.

A Unidade Sentinela e o "TeleCovid" realizarão a triagem dos pacientes que precisam do atendimento especializado, e os encaminhará para a Reabilitação pos-covid19. Após essa etapa, acontece o agendamento das sessões de reabilitação que ocorrerão tanto com atendimentos clínicos, como com atividades ao ar livre e aquáticas.

O Centro de Reabilitação contará com uma equipe multiprofissional formada por Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Profissional da Educação Física, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo para atender, tratar e reabilitar os pacientes com sequelas respiratórias, motoras e mentais em função da COVID-19.

A comunidade médica tem observado o número crescente de pessoas com sequelas da doença após a propagação da segunda onda da pandemia, chegando a ser definido entre os especialistas como uma síndrome Pós-Covid. E pensando na reabilitação clínica desses pacientes, a Prefeitura de Grossos, disponibiliza esse atendimento especializado para tratar pessoas que estejam dentro desse perfil.

“É com muita satisfação que entregamos esse tão importante serviço de saúde para o nosso município, o Centro de Reabilitação Pós COVID vai contribuir positivamente na evolução e recuperação dos quadros clínicos daqueles pacientes que apresentarem sequelas após a contaminação pelo vírus, estamos cumprindo com o nosso compromisso de cuidar e zelar pelo nosso povo” disse a Prefeita.

O município de Grossos é pioneiro desse tipo de serviço no Rio Grande do Norte, e sai a frente acompanhando os pacientes desde o começo dos sintomas com o TeleCovid e a Unidade Sentinela e agora com o Centro de Reabilitação Pós-Covid ofertando atendimento integral ao paciente que possa ser acometido com a doença. A nível de estado, somente o Hospital Rafael Fernandes está iniciando também a reabilitação.

Quem ficou com sequelas da COVID-19 deve buscar atendimento no TeleReabilta para receber o encaminhamento para o novo serviço do Centro de Reabilitação Pós-COVID.

“Estamos trabalhando e não vamos medir esforços para conter a pandemia no nosso município” destaca Cinthia.