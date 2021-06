Saúde de Tibau imuniza taxistas e servidores da limpeza pública

De acordo com a Administração Municipal, na próxima quinta-feira, 24, serão vacinados os catadores associados, na comunidade de Vila Nova, durante o atendimento médico e de enfermagem, que acontece no ponto de apoio da referida comunidade.

O município de Tibau estendeu nesta quinta-feira, 17, a imunização contra a Covid-19 a novos grupos prioritários.

Dessa vez, taxistas e servidores da limpeza pública receberam a primeira dose do imunizante

MAIS VACINAS

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves, o município aguarda a chegada de nova remessa de vacinas, com a Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

A secretária salienta que só é possível anunciar o grupo que será vacinado quando receber a Nota Técnica, que emite orientações relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte, por intermédio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde/Coordenação Estadual de Imunizações, emite orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a partir do recebimento da pauta do Programa Nacional de Imunizações (PNI).