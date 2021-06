Carga com 112 mil vacinas da Astrazeneca/Fiocruz chega ao RN. As doses, que chegaram ao estado neste domingo (20), serão destinadas a fechar o esquema vacinal dos potiguares. São idosos e membros das forças de segurança pública que tomaram a primeira dose há cerca de três meses e agora terão o reforço garantido. O RN está se aproximando da marca de 1 milhão de pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte ganhou mais um reforço neste domingo (20). O Governo do Estado, por meio da secretaria estadual da Saúde Pública (Sesap), recebeu, no fim da manhã, uma carga de 112 mil imunizantes da Astrazeneca/Fiocruz.

As doses serão destinadas a fechar esquema vacinal dos potiguares. São idosos e membros das forças de segurança pública que tomaram a primeira dose há cerca de três meses e agora terão o reforço garantido.

A distribuição das vacinas pela Sesap será articulada de acordo com a demanda, como ficou acertado entre as gestões estadual e municipal, garantindo a guarda das doses e a imunização completa dos potiguares dentro do tempo correto.

O RN está se aproximando da marca de 1 milhão de pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Até o fim da manhã deste domingo, 991.369 potiguares foram alcançados pela vacinação, sendo 396.441 totalmente imunizados.