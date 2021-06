102.102 pessoas já receberam a D1 da vacina contra a Covid-19, em Mossoró

A edição da campanha Mossoró Vacina deste final de semana foi encerrada registrando um total de 3.304 doses aplicadas. No sábado (19), foram 1.748 doses a título de primeira aplicação. No domingo (20), foram registradas no RN Mais Vacina 1.556 doses aplicadas.

O destaque nesta edição da campanha, que é promovida com sucesso pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, foi a utilização em maior quantidade do imunizante da Pfizer. O município aplicou no sábado, 1.366 doses dessa vacina e outras 1.082 doses no domingo.

Apenas 45 pessoas compareceram aos pontos de vacinação nestes dois dias para tomar a segunda dose (Coronavac e Astrazeneca).

A titular da pasta da Saúde municipal, Morgana Dantas, considerou positiva a edição que pela primeira vez incluiu os trabalhadores do transporte coletivo.

“A campanha é um sucesso. Mantivemos em plena atividade 10 unidades básicas de saúde no sábado e domingo. No sábado ainda contamos com o funcionamento do Ginásio do SESI. Com organização, Mossoró segue essa meta de vacinar as pessoas e enfrentar a Covid-19 com vacinação”, disse a secretária.

O município segue sendo destaque no Rio Grande do Norte e no Brasil, com 102.102 pessoas vacinadas com a primeira dose, até as 00h30 desta segunda-feira (21), de acordo com o RN Mais Vacina, que é constantemente atualizado a partir da alimentação dos dados no sistema feita pelas equipes que atuam na imunização.