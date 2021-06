Covid-19: Grossos vacina Garis, taxistas e grupos prioritários nesta segunda-feira (21)

Graças ao envio de uma nova remessa de vacinas por parte do Governo do RN, o município de Grossos continua avançando com o Plano de Imunização na população, e realiza nesta segunda-feira (21), na Escola Sagrado Coração de Jesus vacinação a aplicação da primeira dose contra Covid-19 com os seguintes grupos prioritários: Pessoas 50 ou mais sem comorbidades, 18 anos ou mais com comorbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, e o mais novo grupo contemplado, os Garis e Taxistas.

Além da vacinação para aplicação da primeira dose contra Covid19, a Secretaria de Saúde, convoca todos as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante Coronavac e estão em atraso, para completarem o esquema vacinal, assim como quem tomou a primeira dose da Astrazeneca, e já está no prazo para a aplicação da segunda dose.

” É sempre bom avançar com o Plano de Imunização na população, pois beneficia outras faixas etárias e grupos prioritários. Dessa vez os garis e taxistas, que desempenha uma importante atividade no município serão imunizados contra covid19. Imunizar a população é necessário, é uma forma de combater a doença, por isso peço a todos que compareçam ao local de vacinação para tomarem a primeira dose da vacina contra covid19 ” disse a Prefeita Cinthia Sonale.

A vacinação acontece na Escola Sagrado Coração de Jesus, que estará aberta com a equipe de vacinadores das 13h ás 16h de acordo com a disponibilidade de doses. A secretaria de saúde solicita as pessoas contempladas nos grupos prioritários que façam com antecedência o cadastro da plataforma RN + Vacina para agilizar o processo de vacinação.