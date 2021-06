Detran fará leilão virtual com 165 veículos na próxima segunda-feira, 28

O Detran RN leiloa na próxima segunda-feira (28), 165 lotes de veículos sendo 80 em situação de circulação e 85 destinados para a sucata incluindo carros e motocicletas.

O leilão acontece as 09h, exclusivamente online no site www.lancecertoleilões.com.br e é preciso que o interessado faça o cadastro na página da internet para poder participar.

A visitação dos lotes será liberada nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), no horário das 8h às 12h no pátio do Detran em Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Assú, Parelhas e Santa Cruz onde os veículos estão apreendidos.

Devido a Pandemia, os interessados em visitar os veículos e sucatas que vão a leilão, precisam estar utilizando máscara de proteção facial e seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

O candidato que for responsável pelo arremate de qualquer bem deve assinar um comprovante de arrematação contendo número, valor e descrição do lote, como também efetuar o pagamento de sinal correspondente a 20% do valor do lote adquirido e após a data do pregão, em até três dias úteis, concluir a compra quitando os 80% que restarão.

O custo de cada lote arrematado deve ser acrescido de 5%, referente à comissão do leiloeiro, além de 0,9% de ICMS, se o veículo for de circulação, ou 18% se o lote for destinado à sucata.

Outro ponto importante é que os veículos tipo ciclomotores que porventura não estiverem devidamente emplacados somente serão liberados para retirada após o emplacamento, como determina a legislação vigente. Para isso o arrematante deve estar ciente de que todas as custas que envolvam esse processo correm por sua conta.

Mais informações sobre o Edital e todas as informações do leilão, inclusive a relação completa dos carros e motocicletas podem conferidas no site do DetranRN www.detran.rn.gov.br ou no link AQUI