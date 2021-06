Novo decreto libera eventos de massa no RN; confira o cronograma de retomada

O Governo do Rio Grande do Norte publicou um novo decreto, estabelecendo um cronograma de retomadas de algumas atividades econômicas no estado. Entre elas, liberou a realização de eventos de massa.

O Decreto Nº 30.676, de junho de 2022, foi publicado na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Estado. O documento também libera a realização de eventos corporativos, técnicos, científicos e convenções; cinemas, museus, teatros, circos, parques de diversões e afins.

Para isto, o governo estabeleceu um cronograma, visando uma retomada segura, com base no indicador composto da pandemia da Covid-19 no estado, divulgado semanalmente pelo Comitê Científico de Combate à Pandemia. Veja abaixo:

- Eventos corporativos, técnicos, científicos e convenções; cinemas, museus, teatros, circos, parques de diversões e afins.





- Eventos de massa, sociais, recreativos e similares.





O Decreto também diminui a vigência do toque de recolher, que passa a ser das 23h às 05h da manhã do dia seguinte, todos os dias da semana.

Mantém, ainda, a proibição de realização de quaisquer atos que configurem festejos juninos no Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o acendimento de fogueiras e fogos de artifício, de modo a diminuir as ocorrências de queimaduras e de síndromes respiratórias nos serviços de saúde públicos e privados.

As demais medidas restritivas, como protocolos de combate à doença, passam a valer até o dia 7 de julho de 2021.

“Melhoramos o quadro da pandemia no estado porque estamos acelerando o processo de imunização. Realizamos Dias D e mutirões para as grávidas e puérperas, os agentes da segurança, e vamos avançar na imunização dos trabalhadores da Educação. A vacina é o caminho mais seguro para avançarmos no combate à pandemia”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Veja o decreto completo AQUI.