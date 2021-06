Ventiladores mecânicos reforçam atendimento em salas vermelhas nas UPA’s de Mossoró

Equipamentos para ventilação mecânica, doados pela ONG União Brasil a Prefeitura de Mossoró, foram entregues nesta quarta-feira (23), as unidades de pronto atendimento do Belo Horizonte e do Santo Antônio.

Os respiradores foram instalados nas salas vermelhas das UPA’s para reforçar o tratamento de pacientes com a Covid-19 em Mossoró.

Com a chegada de mais um respirador, a sala vermelha da UPA do Belo Horizonte, conta agora com 5 respiradores instalados. A unidade que também recebeu a doação de 3 concentradores, ainda possui um sexto equipamento móvel disponível para uso.

"Estamos muito felizes em receber esses equipamentos porque sabemos o quanto eles são cruciais para salvar vidas, diz o diretor da UPA do BH João Andrade.

A secretária municipal de Saúde Morgana Dantas, compareceu à UPA do Belo Horizonte, e viu de perto o ventilador mecânico já instalado e apto a atender os pacientes.

"O município recebeu neste mês de junho a doação de dois ventiladores mecânicos que são equipamentos muito importantes neste momento em que vivemos. O nosso trabalho é colocar os respiradores para funcionar dando operacionalidade a essas doações e é isso que estamos fazendo hoje com um enorme sentimento de gratidão", disse Morgana.