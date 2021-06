Confira os nomes dos 73 novos profissionais de saúde temporários convocados no RN

O Governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (23), a convocação de mais 73 profissionais de saúde temporários, regida pelos Editais nºs001/2020 e 002/2020-SESAP/RN.

São 62 enfermeiros e 4 fisioterapeutas, além de 7 copeiros, que irão atuar em hospitais das 2ª, 4ª, 6ª e 7ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte. Os convocados deverão assinar o contrato no período de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação da convocação.

O atendimento será realizado exclusivamente por meio virtual. O candidato precisa entrar no link http://portalsei.rn.gov.br/ e na aba de acesso ao SEI, para criar seu usuário externo e senha, na opção ''CLIQUE AQUI SE VOCÊ AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADO" ou usando o link direto clicando AQUI.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail para: sei.sesap@gmail.com informando nome e CPF com o título "LIBERAÇÃO CONCURSO SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Toda a documentação necessária está disponível no Anexo 1 da publicação da Convocação do Diário Oficial do Estado.

É preciso escanear os documentos e enviar o arquivo em PDF para o link: https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/, e após concluída a abertura do processo, o convocado será comunicado por telefone ou mensagem eletrônica quanto à assinatura da documentação necessária para firmar o contrato, através das informações geradas no ato da inscrição no recrutamento, tendo o candidato que informar eventuais mudanças ao enviar a documentação. Telefone para informações: 84 98137-4229

Veja a convocação documentação necessária AQUI, a partir da página 3.