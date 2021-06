Mossoró já vacina o público geral a partir dos 42 anos contra a Covid-19

O dia em que a cidade de Mossoró terá sua população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19 está cada vez mais próximo.

A secretaria de saúde do município anunciou mais um redução na faixa etária do público geral que está apto a receber a vacina. A partir desta segunda-feira (28), começa a imunização do público geral a partir dos 42 anos.

As pessoas que estão dentro dessa faixa de idade, podem procurar o Ginásio do Sesi, das 8h às 16h, levando originais e cópias de um documento oficial com foto e comprovante de residência, para receber a primeira dose da vacina.

É importante, ainda, que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.





CAMPANHA MOSSORÓ VACINA

Neste final de semana, a campanha Mossoró Vacina alcançou um público de mais de 4 mil pessoas. 10 UBSs funcionaram no sábado (26) e domingo (27) para agilizar a imunização da população da cidade.

Atualmente, 148.955 doses das vacinas já foram aplicadas em Mossoró. O dado foi atualizado às 9h10 desta segunda-feira (28).