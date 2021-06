PCRN prende narcotraficante procurado pela Interpol e pede ajuda para capturar outros 3

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR/RN) prenderam um dos maiores narcotraficantes do PCC no Nordeste.

A operação integrada contou com a participação das equipes do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe (COPE) e do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Civil de Alagoas (DEIC).

Samuel Jácome de Oliveira, de 40 anos, do município de João Dias, no Oeste do Rio Grande do Norte, foi preso na sexta-feira (25), após meses de investigação. Ele saía de um restaurante de alto padrão, na orla de Aracaju, em Sergipe, acompanhado de alguns amigos.

Contra Samuel existia um mandado de prisão em aberto, por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A DEICOR também já vinha investigando os irmãos de Samuel, Francisco Deus Amor Jácome de Oliveira, Leidjan Jácome de Oliveira e José Romeu Jácome de Oliveira, pelos mesmos crimes.





Os irmãos são integrantes do PCC e figuram entre os maiores fornecedores de drogas e armas do Nordeste. O nome dos quatro irmãos fazem parte da lista dos procurados pela Interpol. Outro que era procurado pela Interpol e foi capturado em João Dias, pelo DEICOR, foi Carlos André da Silva. Ele estava com nome falso. Ele é casado com uma irmã dos quatro irmãos procurados.

Há anos os irmãos se encontram foragidos da justiça, vivendo uma vida confortável, fruto das vendas de drogas e armas. Ele são filhos do Vereador Laete Jácome, do município de João Dias, no RN. Laete passou vários meses presos, porque encontrara armamento pesado em sua casa. Ele alegou que era para se defender, pois meses antes havia tido sua casa metralhada em João Dias.

Outra investigada por envolvimento com o mesmo grupo, é a vice-prefeita de João Dias, a advogada Damária Jácome, irmã de Deusamor, Leidjan, Romeu e Samuel Jácome. Ela passou passou várias semanas foragida da Justiça. Na casa dela, os policiais apreenderam pistolas e espingardas calibre doze de repetição. Ela alegou que era para se defender, pois meses antes havia tido a casa de seu pai, Laete Jácome, metralhada em João Dias.

Veja mais:

Residência de vereador de João Dia é arrombada e alvejada por criminosos

Deicor prende vereador e mais 5 com arsenal de armas em João Dias, RN

Traficante procurado pela Interpol está entre os presos na Operação João Dias

Justiça manda prender advogada candidata a vice-prefeita em João Dias/RN

Candidato a prefeito é conduzido preso e logo em seguida é solto, em João Dias

Advogada candidata a vice-prefeita procurada pela polícia divulga carta a população





Agora as investigações irão se intensificar no intuito de prender os outros três irmãos narcotraficantes.



“Contamos com ajuda da população para que denunciem, caso saibam, acerca do paradeiro de algum dos foragidos”, pede a Deicor.

A integração entre os Estados é de suma importância para o combate ao crime organizado, sendo rotineira essa prática na DEICOR.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.