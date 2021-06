Leitos de UTI Covid do Hospital João Machado são revertidos em UTI geral

O Governo do estado e a Secretaria de Saúde Pública (Sesap) avançam no plano de reversão dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19, em leitos voltados a outras patologias. E inaugurou nesta segunda-feira (28), no Hospital João Machado, em Natal, 20 dos 70 leitos de UTI disponíveis em UTI Geral para atendimento de todos os tipos de doença que não seja Covid.



A unidade se consolidou desde o início da Pandemia como principal referência estadual para pacientes Covid no estado.

"Esse é um marco histórico no nosso SUS no RN, quando podemos visualizar que a pandemia, mesmo depois que terminar, irá deixar um legado a população do Rio Grande do Norte não só na região metropolitana, onde está inserido o hospital João Machado, que se transformou em um grande hospital de clínicas, mas em todas as regiões do estado", reflete Maura Sobreira secretária adjunta da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

No dia 12 de abril de 2020, o Hospital João Machado (HJM) abriu 10 leitos clínicos para atender pacientes com covid, iniciando a prestação de serviço no enfrentamento à pandemia. E de lá para cá, o hospital se transformou no maior complexo hospitalar do Rio Grande do Norte.

“A equipe se orgulha do crescimento tecnológico e assistencial da instituição no último ano, a fim de melhor atender a população. As melhorias são visíveis em todos os setores. É um investimento duradouro e que ficará de legado para a rede hospitalar estadual”, explicou Leidiane Queiroz, diretora geral do Hospital João Machado.

A exemplo do João Machado, os Hospitais Regionais Rafael Fernandes, em Mossoró, Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu, Hélio Morais Marinho, em Apodi, e o Dr Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, também receberam leitos de UTI Covid e possivelmente vão ficar para atender pacientes gerais após a Pandemia