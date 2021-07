Fátima anuncia nomeação de mais 262 servidores efetivos para a saúde do RN. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (29), por meio das redes sociais da governadora. Os novos convocados foram aprovados no concurso realizado no ano de 2018. Ao todo, serão convocados 19 assistentes sociais, 52 enfermeiros, 10 farmacêuticos, 18 farmacêuticos bioquímicos, 5 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 5 psicólogos, 12 nutricionistas, 20 administradores, 20 contadores, 1 engenheiro, 1 médico anestesiologista, 10 médicos cardiologistas, 1 médico cirurgião, 1 médico cirurgião pediátrico, 1 médico neurologista, 1 médico ortopedista, 2 médicos patologistas, 11 médicos ultrassonografistas, 1 técnico em biodiagnóstico e 69 assistentes técnicos administrativos em saúde.

A governadora do Rio Grande do Norte informou que o estado irá convocar mais 262 servidores efetivos para a Secretaria de Saúde Pública.

O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (29), por meio das redes sociais de Fátima Bezerra. “Olá, meus amigos e minhas amigas. Passando pra compartilhar com vocês mais boas notícias. Nós vamos nomear mais 262 servidores efetivos para a Saúde!”, escreveu.

Segundo ela, 19 assistentes sociais, 52 enfermeiros, 10 farmacêuticos, 18 farmacêuticos bioquímicos, 5 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 5 psicólogos, 12 nutricionistas, 20 administradores, 20 contadores, 1 engenheiro, 1 médico anestesiologista, 10 médicos cardiologistas, 1 médico cirurgião, 1 médico cirurgião pediátrico, 1 médico neurologista, 1 médico ortopedista, 2 médicos patologistas, 11 médicos ultrassonografistas, 1 técnico em biodiagnóstico e 69 assistentes técnicos administrativos em saúde.

Os profissionais foram aprovados no concurso público realizado em 2018, por meio do Edital nº 001/2018 – SEARH/SESAP. Eles passaram a atuar nas unidades hospitalares do estado, no novo Laboratório de Anatomia Patológica do RN e no nível central da Sesap.

“A convocação dos profissionais do concurso de 2018 é mais uma conquista, no percurso dessa pandemia que estamos enfrentando há quase um ano e meio. Vimos nas dificuldades uma forma de nos superar”, disse Fátima.

“Os investimentos que fizemos com a expansão de leitos Covid, por exemplo, são prova disso. Leitos que ficarão como legado para a população de todo o Estado. E, agora, essa convocação de quase 300 profissionais, não só acolhe os aprovados que tanto nos perguntavam quando seriam convocados, como atende às necessidades da população; porque a saúde pública não é feita tão somente por equipamentos, é feita, exatamente, por pessoas”, completou.

A governadora não confirmou a data em que será publicada na nomeação dos profissionais, mas deve sair nos próximos dias, no Diário Oficial do Estado.