Plataforma RN Mais Vacina emite certificado de vacinação

Todas as pessoas vacinadas no Rio Grande do Norte e que tenham cadastro na plataforma RN Mais Vacina, poderão emitir o certificado de vacinação. O documento tem como principal objetivo informar, oficialmente, quais os imunizantes ministrados, contendo o tipo da vacina, local e data da aplicação.

O certificado é fundamental para a comprovação da imunização e pode ser impresso na própria plataforma, em português, inglês e espanhol, facilitando nos casos para viagens ao exterior. No documento também consta um QRCod para verificar a autenticidade do documento.

De acordo com o Fernando Lucas Farias, pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e responsável pelo RN Mais Vacina, o serviço é mais uma inovação trazida pelo RN Mais Vacina que permite ao cidadão portar um documento oficial certificando as doses recebidas na campanha de vacinação contra covid-19 e futuramente demais vacinas.

O pesquisador ressalta que, pelo fato de ser emitido em outras idiomas, além do português, o documento é válido internacionalmente, sendo possível validar sua autenticidade na própria plataforma. “Essa atualização está em sintonia com o compromisso do RN Mais Vacina em tornar o processo de vacinação cada vez mais simples, transparente e centrado na experiência do cidadão”, explicou.

RN Mais Vacina

O RN Mais Vacina é uma plataforma, elaborada de maneira inovadora, fruto de uma parceria entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/UFRN – e a Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP/RN. A plataforma permite acompanhar o progresso da imunização em todo o Estado, através do rastreamento da vacina, desde a chegada das doses, passando pela distribuição aos municípios e às salas das Unidades Básicas de Saúde até o paciente. O sistema garante não só a transparência, como evita a perda da vacina ou seu extravio.