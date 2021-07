Banco do Brasil lança edital para concurso com 4.480 vagas

O Banco do Brasil lança edital de concurso com vagas em todo o Brasil. Ao todo, são ofertadas 4.480 oportunidades, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades serão distribuídas entre duas áreas do cargo de escriturário: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

Segundo mapeamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, as vagas disponibilizadas são para nível médio completo e o processo seletivo consiste em quatro etapas, com vagas distribuídas em todo Brasil, sendo 18 para o Rio Grande do Norte.

Destas, 5% são vagas destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos.

As inscrições para o concurso iniciaram no dia 24 de junho e vão até às 23h59 do dia 28 de julho, pelo site oficial da Fundação Cesgranrio, que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 38. Os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de “família de baixa renda”, nos termos da Lei 13.656 e do Decreto nº 6.135 ou doadores de medula óssea terão direito à isenção do valor pago pela inscrição.

Os profissionais aprovados terão salário inicial de R$ 3.022,37, além de ser proporcionado benefícios como participação nos lucros, de acordo com os termos da legislação e do acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a programas de educação e capacitação.

Confira detalhes:





Ainda de acordo com o levantamento do Gran Cursos Online, o último edital do Banco do Brasil foi publicado em 2018, com um total de 30 vagas imediatas e 30 para cadastro de reserva e o certame proporcionou vagas somente para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. “Agora, com uma significativa quantidade de vagas, o lançamento do edital da instituição gera enormes expectativas nos concurseiros, principalmente devido aos impactos proporcionados pela pandemia” destaca Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

As provas para Agente de Tecnologia e Agente Comercial estão previstas para ocorrer no dia 26 de setembro deste ano.



A primeira etapa da seleção consiste em uma prova objetiva com 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Vale destacar que a quantidade de questões será igual para as duas vagas, mas as disciplinas cobradas em conhecimentos específicos são distintas. Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem nota inferior a 50% dos pontos em toda a prova objetiva, além de nota inferior a 50% do total da pontuação em conhecimentos básicos ou específicos. A segunda etapa será uma redação e serão eliminados do processo seletivo aqueles que obtiverem nota inferior a 70 pontos, de caráter eliminatório.

As demais fases da seleção são compostas da verificação da veracidade da auto declaração prestada por candidatos pretos ou pardos, de responsabilidade da Fundação Cesgranrio e os procedimentos admissionais e perícia médica, de responsabilidade do Banco do Brasil, todas de caráter eliminatório.

