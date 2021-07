Receita Federal confirma concurso ainda em 2021 com 699 vagas

A Receita Federal confirmou a realização de concurso ainda no ano de 2021 com 699 vagas. Serão 230 vagas para Auditor-Fiscal e 469 para Analista-Tributário, segundo adiantou o site Direção Concursos.

O órgão, pretende nomear aprovados ainda em 2021 e ter publicado o edital já em agosto.

Da forma que fizeram a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a Receita também usará o artifício previsto no § 2º do Art. 41 da Lei 9.739/19 e antecipar as provas para dois meses após a publicação do edital.

No início de 2019, o Congresso estipulou o salário inicial dos auditores em R$21.029,09. Já para Analista Tributário, o salário é de R$ 12.142,39.

Além disso, os profissionais recebem uma série de benefícios: bônus de eficiência, que é pago em adição ao salário normal; redução do número de níveis na tabela salarial (de 13 para 9); redução no tempo de mudança para o próximo nível (18 meses para 12), o que permite o servidor chegar mais rápido ao teto da carreira (8 anos).

Resumo e situação do concurso

Situação: Autorização iminente

Vagas: 699 solicitadas

Remuneração inicial: Analista Tributário: R$ 12.142,39 (jan/2019, sem bônus); Auditor Fiscal: R$ 21.029,09 (jan/2019, sem bônus).

Banca: não definida

Escolaridade: superior

Cargo: Auditor Fiscal federal e Analista Tributário