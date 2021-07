PL do Senador Jean que inclui gestantes, lactantes e puérperas no PNI é aprovada na Câmara. “Com grande honra celebramos a aprovação do nosso PL 2112 pela Câmara dos Deputados. A proposta inclui as lactantes, gestantes e puérperas como prioridade na vacinação da Covid-19 e foi aprovada pelo Senado Federal. Essa é uma luta conjunta, articulada a partir do movimento #LactantesPelaVacina do qual tivemos a honra de poder ser o instrumento para viabilização do projeto” afirma o Senador.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (8), o Projeto de Lei 2112/21, de autoria do Senador Jean Paul (PT-RN) que inclui gestantes, lactantes e puérperas no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Jean Paul comemorou a aprovação da PL que segue agora para a sanção presidencial.

“Com grande honra celebramos a aprovação do nosso PL 2112 pela Câmara dos Deputados. A proposta inclui as lactantes, gestantes e puérperas como prioridade na vacinação da Covid-19 e foi aprovada pelo Senado Federal. Essa é uma luta conjunta, articulada a partir do movimento #LactantesPelaVacina do qual tivemos a honra de poder ser o instrumento para viabilização do projeto” afirma o Senador.

Pela proposta, crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade e adolescentes privados de liberdade também serão incluídos como prioritários no plano de imunização. Essa medida, porém, depende de registro ou autorização de uso emergencial de vacinas no Brasil para pessoas com menos de 18 anos.

Atualmente, a vacina da Pfizer/BioNTech (Comirnaty) é a única liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em adolescentes com mais de 12 anos.

O Senador afirmou ainda que está em diálogo direto com o Ministério da Saúde para que seja adotado o protocolo de prioridade dessas mulheres no Plano Nacional de Imunização, como já está sendo aplicado no Rio Grande do Norte pelo Governo do Estado.

“Com a aprovação, ganham todas as mães que irão se proteger duplamente contra a pandemia, possibilitando estender a imunização também para as crianças, que ainda não podem receber a vacina. Por isso, é essencial que possamos avançar na celeridade dessa proposta” frisa.