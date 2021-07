Escolha viver, diz prefeito ao convocar quem têm 37 + para se vacinar contra covid19

O esforço concentrado da Prefeitura de Mossoró, mobilizando 46 pontos de vacinação durante a semana e 11 nos finais de semana (mais de 300 profissionais de saúde), com as doses que chegaram já vacinou 126.984 mossoroenses com a primeira dose e 43.506 com as duas doses; Mossoró tem cerca de 300 mil habitantes e segue os passos dos demais municípios Brasileiros para vacinar a população contra a covid19; Agora deve ir se vacinar quem têm 37 anos + e quem trabalha na limpeza pública acima de 30 anos