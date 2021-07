Covid19: Mossoró vacina quem têm 36 anos ou mais nesta domingo, 11

Flávio Fernando e Diego Menescal foram bem cedo a UBS Francisco Pereira Azevedo, no bairro Liberdade 1. “Foi bem tranquilo tomar a primeira dose da vacina. O pessoal está bem organizado conduzindo aqui a vacinação com excelência e a espera lá fora também está sendo pouca e tudo saindo bem graças a Deus. Estava muito ansioso para tomar a primeira dose da vacina e independentemente de qual vacina for todos nós temos que vir se vacinar para poder se livrar logo dessa pandemia”, falou Diego que mora no bairro Dom Jaime Câmara.

O município de Mossoró iniciou neste domingo, 11, em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 36 anos mais sem comorbidades. O anúncio desta nova faixa etária foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra no último sábado, 10.

Movidos pela esperança de ter chegado a hora de tomar a primeira dose, muitos mossoroense se deslocaram para os postos de vacinação espalhados pela cidade. Uma dessas pessoas foi Tiago Henrique. Morador do bairro Sumaré, o homem de 36 anos disse que acompanhava diariamente as redes sociais no intuito de que chegasse sua vez de receber o imunizante.

“Estava bastante ansioso para tomar a primeira dose da vacina. Sempre estava acompanhando nas redes sociais para chegar a minha idade e eu viesse tomar. (Ao tomar a primeira dose) eu senti que é uma dose de esperança por tudo que a gente já passou nesse período e serve também para incentivar as pessoas a vir tomar a vacina porque é muito importante”, disse Tiago que tomou a primeira dose da vacina da Pfizer na UBS Vereador Durval Costa, no bairro Walfredo Gurgel.

Flávio Fernando e Diego Menescal foram bem cedo a UBS Francisco Pereira Azevedo, no bairro Liberdade 1. Os dois também tomaram a primeira dose do imunizante da Pfizer e sentiram felizes pela oportunidade de serem vacinados contra o novo coronavírus e alertaram as pessoas para que tomem a vacina disponível no momento.

“Foi bem tranquilo tomar a primeira dose da vacina. O pessoal está bem organizado conduzindo aqui a vacinação com excelência e a espera lá fora também está sendo pouca e tudo saindo bem graças a Deus. Estava muito ansioso para tomar a primeira dose da vacina e independentemente de qual vacina for todos nós temos que vir se vacinar para poder se livrar logo dessa pandemia”, falou Diego que mora no bairro Dom Jaime Câmara.

“Uma nova oportunidade e uma esperança. Hoje tem muita gente escolhendo e o principal é a gente tomar (vacina) com fé e acreditar porque Deus deu sabedoria ao homem para que criasse medicamentos. A gente em tudo que for fazer tem de ter fé. Estava também muito ansioso para tomar a vacina. Era o que todo mundo estava esperando. Graças a Deus deu certo (tomar a primeira dose da vacina), frisou Flávio, morador do Sumaré.

Alguns documentos são necessários para recebimento da primeira dose. Pessoas incluídas na faixa etária 36 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver).

Mossoró também começou no sábado a vacinação das pessoas com 37 anos mais. Na última sexta-feira, 9, o prefeito Allyson Bezerra havia anunciado o início da vacinação dos trabalhadores da limpeza urbana e hospitalar a partir dos 30 anos ou mais. Esses profissionais devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de trabalho ou cópia de contrato de trabalho ou declaração da empresa, além do documento de identidade.

É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/). Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.

Pontos de vacinação:

UBS do Walfredo Gurgel

UBS do Boa Vista

UBS da Estrada da Raiz

UBS da Abolição 4

UBS da Aeroporto 2

UBS do Liberdade 1

UBS do Vingt Rosado

UBS da Lagoa do Mato

UBS do Abolição 2

Centro Clínico Evangélico