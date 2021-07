Mesmo em queda, casos confirmados de Covid-19 no RN ultrapassam os 350 mil

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), nesta segunda-feira (12), são 350.978 casos confirmados para Covid-19, além de 162.471 suspeitos e 661.937 descartados.

Até o momento, foram confirmados 6.915 óbitos, sendo outros 771 óbitos destacados e mais 1.431 em investigação.

A taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 segue em queda no estado, com apenas 55,41%, de acordo com o Portal Regula RN. As regiões Oeste é a que está com ocupação mais alta de 65,4%, seguida pela região metropolitana em 53,6% e pelo Seridó com 37,8%.

Até o final da manhã de hoje, 427 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas do RN. Já a fila de regulação está praticamente zerada, com apenas 1 paciente aguardando por um leito crítico.

Em Mossoró, a taxa de ocupação de leitos críticos é de 90% no Rafael Fernandes, 50% no Hospital São Luiz e 25% no Hospital da Liga. Apenas o Hospital Tarcísio Maia está com 100% dos seus leitos críticos ocupados.