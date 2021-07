Bolsonaro apresenta obstrução intestinal e é transferido para São Paulo. A informação foi divulgada, por meio de nota, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, na tarde desta quarta-feira (14). O presidente foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília/DF, no início da manhã de hoje, após reclamar de fortes dores abdominais. Ainda segundo a nota, os novos exames a serem realizados em São Paulo irão determinar se Bolsonaro precisará passar por uma cirurgia de emergência.

Jair Bolsonaro foi transferido para um hospital no estado de São Paulo, onde passará por novos exames, após ter constatado uma obstrução intestinal. A informação foi divulgada, por meio de nota, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, na tarde desta quarta-feira (14).

O presidente foi internado no início da manhã, no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília/DF, após sentir fortes dores abdominais. A assessoria postou fotos do presidente em seu twitter.





Veja mais:

Com dores abdominais, Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas

Ainda segundo a nota divulgada pelo ministro Fábio Faria, os novos exames a serem realizados em São Paulo irão determinar se Bolsonaro precisará passar por uma cirurgia de emergência.