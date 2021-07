Depósitos da 4ª parcela do auxílio emergência 2021 têm início neste sábado (17)

A CAIXA anunciou nesta quinta-feira (15), durante live transmitida nos perfis oficiais do banco nas redes sociais, a antecipação do calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021.

O novo calendário tem início no dia 17 de julho, com crédito para os nascidos em janeiro. Este público poderá realizar o saque dos valores no dia 2 de agosto.

Marcado inicialmente para encerrar em 10 de setembro, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o quarto ciclo agora finaliza no dia 18 de agosto.

“A CAIXA segue trabalhando com todo o empenho para ajudar a todos a superar as dificuldades da pandemia. Nada mais justo do que fazer o Auxílio Emergencial chegar mais rápido às mãos dos brasileiros”, avalia o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Confira abaixo o novo calendário de crédito da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021:









Veja o novo calendário de saques da quarta parcela:









Essa não é a primeira vez que o Governo Federal e a CAIXA antecipam as datas do Auxílio Emergencial 2021. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda e terceira também foram antecipados.

Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.