Vacinação contra Covid-19: RN ultrapassa a casa de 2 milhões de doses recebidas

O Rio Grande do Norte ultrapassou nesta segunda a casa dos 2 milhões de doses de vacina contra a covid19 recebidas. Já chegaram 2.321.570 doses e o Governo Federal informou neste domingo que vai enviar mais 143.340 doses.

Estão chegando vacinas da AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac e Janssen. Nesta nova remessa enviada ao Rio Grande do Norte não tem desta última e as que virão serão destinadas para primeira e segunda dose dos três fabricantes.

Em suas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra informou que não recebeu a informação precisa do Ministério da Saúde quando as vacinas seriam desembarcadas em Natal. Disse que assim que for informada, repassa as informações à população.

Nos municípios, a vacinação está evoluindo bem, muito embora em muitas cidades não tenham um bom sistema de cadastramento, daí um número de doses ter sido enviado e outro inferior informado no sistema RN Mais Vacina que foi aplicado.

No caso de Mossoró, o sistema montado de vacinação foi muito eficiente, estando vacinando quem tem 33 anos ou mais, garis, servidores dos correios, bancários, construção civil e indústria acima de 18 anos, que são os grupos prioritários indicados pelo Plano Nacional de Imunização.

MOSSORÓ

Neste final de semana, a vacinação contra a Covid-19 em Mossoró bateu novo recorde com a aplicação de 5.793 doses. O município conseguiu aplicar 4.637 doses como D1 (primeira dose) e 1.134 como segunda dose (D2). O estoque de vacina para D1 está zerado.

Aguardando agora a chegada da próxima remessa, que o Governo Estado foi informado que deve chegar nos próximos dias. É provável que o prefeito Allyson Bezerra autorize a vacinação até de quem tem 30 anos ou mais ainda esta semana.