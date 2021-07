“Sou aliada de Naldinho e estarei com ele em qualquer situação”, garante Lidiane

De acordo com a prefeita, embora ainda distante do pleito, e estando atualmente focada na Administração Municipal, ela não terá qualquer dificuldade em apoiar a candidatura de Naldinho, caso ele realmente venha a ser candidato.

A prefeita do município de Tibau, Lidiane Marques (PSDB), ficou surpresa com matéria veiculada em blog dando informações de que sua ligação com o ex-prefeito Josinaldo Marcos de Sousa “Naldinho”, também do PSDB, estaria abalada.

“Naldinho, que fez uma gestão exemplar, sempre terá o nosso apoio, principalmente por eu ser conhecedora da sua capacidade e vontade de trabalhar pelo povo. “Somos aliados e eu estarei com Naldinho em qualquer situação, sem dificuldade e falando a mesma linguagem”, garantiu Lidiane.