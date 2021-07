Com investimento inicial de R$ 8 milhões, Parque Tecnológico do RN comece a funcionar em 2022. O Parque Científico Tecnológico Augusto Severo - PAX, ficará localizado no município de Macaíba. Nesta quarta-feira (21) o Governo do RN assinou termo recebendo a cessão de área de 500 mil metros quadrados, que pertencente à UFRN, para construção do equipamento. Para o início do funcionamento do Parque, o Governo do Estado vai investir R$ 8 milhões, por meio do Projeto Governo Cidadão via empréstimo junto ao Banco Mundial.

O Governo do RN assinou, nesta quarta-feira (21), termo recebendo a cessão de área de 500 mil metros quadrados para instalação do Parque Científico Tecnológico Augusto Severo - PAX, no município de Macaíba.

A área, de propriedade da UFRN, denominada Fazenda Jundiaí, conta com 70 salas (10m² a 172m²) com 15 mil metros quadrados de área construída e que irão abrigar centros de pesquisa e capacitação, laboratórios multiusuário, incubadoras tecnológicas e observatórios.

"Hoje é um dia muito importante, pois estamos dando mais um passo concreto para o presente e o futuro do Rio Grande do Norte. Quando assumimos a administração em 2019, o projeto PAX ia ser retirado da relação de investimentos para o empréstimo. Mas, tomamos a decisão firme de salvar o projeto e os recursos que iriam para outra área. Com trabalho coletivo do Governo, das prefeituras, universidades e setor produtivo chegamos ao dia de hoje, que representa mais uma fase vencida", afirmou a governadora, professora Fátima Bezerra.

A previsão é de que o Parque Tecnológico do RN comece a funcionar para a sociedade em julho de 2022.

Segundo a coordenadora do PAX, professora e ex-reitora da UFRN, ngela Paiva, "após 8 anos de trabalho, o parque do RN será implantado com apoio decisivo do Governo do Estado e vai contribuir para produzir conhecimento, gerar emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, dentro de sua concepção de parque verde e comprometido com o desenvolvimento social e econômico sustentável".

"O parque é uma grande inovação e resultado de uma gestão que integra empresas, academias e governo. A ciência é para hoje e para o futuro. Vencemos um calvário burocrático e estamos fazendo um casamento entre ciência e governo, com parcerias das universidades e empresas. Temos tudo para dar certo. Estamos fazendo a boa história do RN", declarou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado.

O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, lembrou que a iniciativa de implantar o parque tecnológico do RN vem desde 2013.

"Discutimos a importância de um parque tecnológico para o Estado. Com a evolução foi definido o projeto PAX que agora ganha impulso. Dispomos de uma grande área e prédio que representa investimento de mais de R$ 30 milhões, construído coletivamente. O parque será divisor de águas para o empreendedorismo. O Governo do Estado vai investir R$ 8 milhões e a UFRN continua parceira do Estado. Externo minha total confiança no sucesso do projeto.”

A Federação das Indústrias do RN (Fiern), a Federação do Comércio do RN (Fecomércio) e as prefeituras de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Natal são parceiras do projeto.

Para o presidente do Comitê de Inovação, Ciência e Tecnologia e diretor da Fiern, Djalma Barbosa da Cunha Júnior, o parque é oportunidade para novos negócios e conhecimentos.

“Aproximar a academia da atividade econômica gera produção, riqueza, trabalho e renda. O Governo do Estado tem papel importante neste processo e contribui para o avanço do conhecimento, da tecnologia e na inovação", disse.

Para o prefeito de Macaíba, Emídio Júnior, o Parque Tecnológico do RN é resultado de uma grande batalha do Governo do Estado. “Conheço bem a realidade da nossa população. Fomentar ciência e tecnologia implica também na geração de emprego e oportunidades de trabalho. O parque é um projeto grandioso para Macaíba e para todo o RN", avaliou.

Após assinar o termo de cessão, Fátima Bezerra declarou: "na condição de professora vejo que hoje corrigimos uma lacuna injustificável — a do RN não ter avançado no desenvolvimento tecnológico.Mas unimos o Governo do Estado, prefeituras, universidades e o setor empresarial. Demonstramos mais uma vez nosso compromisso. Não tenho dúvidas do sucesso do Parque Tecnológico para o desenvolvimento do RN. Confio em dias melhores para o RN", finalizou.