Foro de Moscow 22 jul 2021 - Qual candidato tem mais força para enfrentar Fátima?

Qual o candidato forte para enfrentar Fátima?

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca os nomes dos candidatos que podem surgir com força para enfrentar a governadora Fátima Bezerra nas próximas eleições. Veja no Instagram @williamrobson quem pode se destacar.

1 - Entre os nomes atualmente especulados na oposição quem você acha o mais forte para enfrentar a governadora Fátima Bezerra em 2022?

2- Governo do Rio Grande do Norte planeja concursos para 2022

3- Reunião define permanência dos ambulantes nos atuais locais

4- Mossoró recebe novo lote de imunizantes e retoma vacinação da primeira dose

5- Mossoró reafirma retorno de aulas presenciais após segunda dose

6- RN perderá até R$ 700 milhões por ano em receita com reforma do IR, estima diretor do Comsefaz

7- Projeto de Isolda suspende prazo de validade de concursos

9- Com reforma concluída, UBS Dr. Chico Porto será entregue nesta quinta-feira

10- Com Ciro Nogueira, Bolsonaro entrega orçamento secreto e seu futuro político ao Centrão

