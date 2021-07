Serviços de CNH do Detran RN podem ser solicitados remotamente

Os centros de Formação de Condutores (CFCs) e usuários que precisam realizar serviços de CNH agora podem solicitá-los de maneira remota, através do WhatsApp ou e-mail. A iniciativa foi anunciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran/RN).

Os serviços de prorrogação de prazo de processo no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), alteração de endereço e correção de dados no processo de CNH, já podem ser solicitado através do WhatsApp 3232-8030/3232-8039 ou pelo e-mail renach@detran.rn.gov.br.

De acordo com o Detran, a iniciativa tem como objetivo dar mais praticidade ao andamento de serviços realizados pela Coordenadoria de Habilitação do Órgão.

O coordenador de Registro de Condutores do Detran, Jonas Godeiro, explica que foi montado um espaço com servidores que vão atuar recebendo essas demandas e dando sequência ao andamento das solicitações.

“Nosso objetivo é conceder comodidade ao usuário e CFCs que vão poder fazer a solicitação remotamente e ser atendido por nossa equipe que vai atuar durante todo o horário de funcionamento da unidade do Detran”, comentou.

O diretor do Departamento, Jonielson Pereira, explica que o plano é implantar esses mesmos procedimentos nas demais coordenadorias do Órgão, sendo a cada semana divulgada uma nova relação de serviços que poderão ser solicitados por canais remotos oficiais do Órgão.

“Com essa medida, estamos diminuindo o fluxo de pessoas nas unidades do Detran, dando comodidade a quem precisa do serviço e buscando ampliar a celeridade do atendimento”, declarou o diretor.

Ainda são oferecidos outros serviços que podem ser realizados ou iniciados diretamente de maneira online, sem a necessidade da presença do usuário nas unidades físicas do Detran. Basta acessar detra.rn.gov.br