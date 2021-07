“Havia dança das carteiras na creche do município”, diz prefeita de Grossos

A prefeita Cinthia Sonalle, em entrevista ao MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, revelou que recebeu o município de Grossos destruído em todos os sentidos, apesar de ter arrecadado de 2017 a 2020, mais de R$ 80 milhões só em royalties da Petrobras. Ao invés de um paraíso, Sonalle encontrou no início de 2021 cenário de terra arrasada, com alunos disputando carteiras para estudar nas escolas do município e farmácia básica sem medicamento. A gestora prestou contas de sua gestão e faz projeções para o futuro, especialmente apostando o turismo, como meio para o fortalecimento da economia.

Um quadro relatado pela prefeita Cinthia Sonalle retrata bem o cenário de terra arrasada quando assumiu no início de 2021 a Prefeitura Municipal de Grossos-RN.



Nas escolas, havia "dança das carteiras" para decidir, entre os alunos, quem iria sentar-se numa carteira, no chão ou ficar me pé para estudar em algumas escolas do município.

A prefeita Cinthia Sonalle foi a entrevista da semana no Programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, da Difusora de Mossoró-RN, das 8h às 9h desta sexta-feira, dia 23.

A gestora pediu espaço para prestar contas de seus primeiros seis meses de gestão, assim como fazer projeções para o futuro econômico e social do município que administra.

O município de Grossos, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, recebeu, no período de 2017 a 2020, mais de oitenta milhões só em royalties da Petrobras.

A prefeita Cinthia Sonalle lembra que somente em dezembro de 2020, a arrecadação do município passou de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões referentes a royalties da Petrobras.

Na prática, Grossos deveria um paraíso, com belas praças, ruas, zelo como meio ambiente e principalmente serviços de saúde e educação de excelência.

Mas não foi este o cenário encontrado pela prefeita Cinthia Sonalle, no início de 2021. De cara, já percebeu com o município de Grossos estava no “Serasa” dos municípios (CAUC), estando impedido de receber recursos federais devido à falta de prestação de contas.

A gestora relatou que além de dívidas que somam mais R$ 15 milhões deixadas pela gestão anterior, não havia medicamentos na farmácia básica e nem ambulância funcionando.

Entre as dívidas, R$ 2 milhões devido a CAERN; R$ 216 mil a COSERN; R$ 1.675.81,25 em juros junto ao INSS; além dos salários referente a dezembro e décimo dos servidores.

Confira dívidas herdadas pela gestão Cinhia Sonalle





A cidade estava tão suja, que num mutirão de limpeza realizado no início da gestão foram retiradas mais de 700 toneladas de lixo das ruas, avenidas e praças da cidade.

“Basta uma visita a Grossos, ao Hospital Municipal Flaviana Jacinta, ou nas Unidades Básicas de Saúde, para ter a certeza de que as pessoas estão sendo tratadas como pessoas, com respeito e dignidade”, destaca a prefeita.

Cínthia Sonale destaca que, entre vários serviços de saúde, reabriu o laboratório, através do qual já realizou mais de 15 mil exames. “Contamos com farmácias 24h agora abastecida com vários tipos de medicamentos” disse a Prefeita Cinthia Sonale.

Na saúde, citou também o investimento que tem feito durante a pandemia como a criação da unidade sentinela, que faz a testagem e o acompanhamento dos pacientes que testam positivo para Covid19 além da ambulância e equipe de saúde multiprofissional exclusiva para atender aos pacientes com ambulância a disposição, e mais recentemente, a criação do Centro de reabilitação pós-covid que trata quem ficou com sequelas da doença. A prefeita lembrou que o município de Grossos, assim como muitos outros, não recebeu apoio financeiro do Governo Federal neste ano de 2021. Ela sabe que recebeu em 2020, mas não encontrou legado.

Na educação, a chefe do executivo falou que encontrou as escolas sucateadas e que todas as unidades de ensino estão passando por reformas, sendo preparadas para o retorno presencial, diferentemente de como encontrou as escolas, que nem carteiras tinham. “Havia a dança das carteiras”, lembra a prefeita Sonale, sobre o que os alunos faziam para saber quem iria estudar sentado numa cadeira ou no chão da sala de aula.

Para o início das aulas presenciais, a prefeita Cinthia Sonalle disse: A creche do município estava totalmente sem condições de iniciar as aulas, os professores disseram que para que as crianças pudessem sentar, tinham que fazer a dança das carteiras, para escolher quem ia assistir aula sentado e quem ia ficar de pé, isso é triste, os filhos da gente sem ter onde sentar” afirma a prefeita Cinthia Sonalle.

Grossos conta atualmente com oito escolas municipais e uma creche. Ao todo, são 1.300 alunos da educação infantil e ensino fundamental.

A prefeita Cinthia Sonalle disse que sempre acreditou e acredita no potencial turístico do município. Sonha com a inserção do município nos roteiros turísticos. Falou que conversou com a governadora Fátima Bezerra para recuperar as rodovias de acesso.

Outra grande obra sonhada por Grossos há muito tempo, também citado pela prefeita Cinthia Sonalle é a construção de uma ponte ligando com Areia Branca. Fala em investimento pesado na questão dos resíduos sólidos (transferência do lixão para uma área afastada da cidade e também das salinas. É um benefício ambiental e principalmente na saúde.

Confira entrevista na íntegra.