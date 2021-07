Governador Dix-sept Rosado pede moradias e cestas básicas a governadora Fátima

Reunião ocorreu nesta quinta-feira, 22, em Natal, entre o prefeito Artur Vale e a governadora Fátima Bezerra. A pauta da reunião é buscar meios para resgatar o programa para construir casas e que o governo do Estado envie cestas básicas para as famílias carentes do município

O prefeito Dr. Artur Vale participou nesta quinta-feira (22) de reunião na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), em Natal, e apresentou demandas de Governador Dix-Sept Rosado.

No encontrou com a titular da Pasta, Iris Maria de Oliveira, Dr. Artur Vale solicitou a construção e reforma de moradias e cestas básicas para distribuição com a população do município de Governador Dix Sept Rosado.



Na oportunidade, a Sethas revelou que Governador Dix-Sept Rosado foi contemplado com 16 casas através do programa Pró-Moradia, mas a gestão passada não apresentou os documentos e nem indicou um terreno para construção das moradias, resultando na perda desse importante benefício.



“São 16 famílias que deixaram de ter acesso ao próprio lar. Mas vamos correr atrás para tentar recuperar o que foi perdido, e também buscar novos benefícios para a população”, destacou Dr. Artur Vale.



A reunião contou com as participações da presidente da AGN (Agência de Fomento do Rio Grande do Norte) Márcia Maia; vereadores Luara Fagundes (presidenta da Câmara), Maristela Cardoso, Adonias Melo, Chagas Cruz e Carlinhos do Horizonte; além do ex-prefeito Adail Vale.