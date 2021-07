Jean diz que Fátima está pagando uma dívida histórica com os agricultores do RN

A governadora do estado lançou, nesta sexta-feira (23), o programa “Minha Terra Legal”, que consiste na regularização de títulos fundiários de agricultores e agricultoras de 17 municípios da região. Na mesma ocasião, o governo também anunciou a ampliação do Credmais, programa de microcrédito para a agricultura familiar. Através de seu mandato, Jean já direcionou R$ 6 milhões para a agricultura familiar do Rio Grande do Norte.

O Senador Jean acompanhou a governadora Fátima Bezerra no lançamento do programa “Minha Terra Legal” e na inauguração de uma unidade da Junta Comercial do Rio Grande do Norte (Jucern) em Pau dos Ferros.

“Um trabalho importantíssimo que vem sendo desenvolvido pela governadora Fátima, pagando uma dívida histórica com as mulheres e homens que vivem no campo no nosso estado”, declarou o Senador Jean.

“Nosso mandato é parceiro das trabalhadoras e trabalhadores do campo, por isso consideramos muito importante essa ajuda e também apoiamos as iniciativas do governo no setor”, reforçou Jean.

Na inauguração da Jucern, o parlamentar destacou a importância do órgão para os micro e pequenos empresários do Alto Oeste, agilizando os processos das empresas e propiciando a abertura de novos negócios.

“O Governo do Estado atua assim, levando desenvolvimento também para o interior, o que é muito importante”, acrescentou Jean.

Além do senador e da governadora, a prefeita Marianna Almeida, outras autoridades da região, a deputada Isolda Dantas e o secretário Fernando Mineiro também participaram da agenda.