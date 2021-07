Emenda de Beto “turbina” empreendimento de Rogério Marinho no Monte das Gameleiras

Furo jornalístico é de Emerson Linhares, da Rádio Difusora de Mossoró. Com documentos oficiais, Linhares mostra com riqueza de detalhes que o deputado mossoroense, que não destinou recursos para Mossoró em 2021, mandou quase 1,5 milhão para construir um terminal turístico no município Monte das Gameleiras-RN, em benefício da propriedade do ministro Rogério Marinho e do assessor dele Francisco Soares Lima Junior, servidor da Codevasf.

O terceiro episódio do podcast Ecos da Política, que foi ao ar no domingo passado (18), revelou que o deputado federal Beto Rosado (PP-RN) destinou uma emenda de quase 1,5 milhão de reais para o pequeno município de Monte das Gameleiras.



O ato do político mossoroense foi comemorado pelo prefeito Jailton Félix, em postagem na página oficial da prefeitura no Instagram, no dia 29 de maio último. Diz o texto: “A prefeitura de Monte das Gameleiras, através do prefeito Jailton Félix, vem agradecer ao Deputado Federal Beto Rosado pela destinação da Emenda Parlamentar para a construção do Mirante Turístico em nossa cidade, aonde o recurso já se encontra na conta empenhado. Um importante investimento que irá atrair turistas do Rio Grande do Norte e Paraiba trazendo desenvolvimento econômico para a nossa cidade e toda população.

O trabalho não para e a nossa cidade avança no desenvolvimento!

Prefeitura de Monte das Gameleiras, uma cidade feliz!”

Como denunciou o Ecos da Política, essa emenda “generosa” endereçada ao município por Beto Rosado não aparece em seu relatório de emendas individuais, em 2020, e, supostamente, faz parte do orçamento bilionário utilizado pelo governo federal para “estimular” parlamentares do chamado Centrão a eleger os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e assim aumentar a base de sustentação do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional.

Realmente, a aludida emenda integra o orçamento chamado de “secreto” ou “paralelo” pelo jornal O Estado de São Paulo em reportagem acerca da manobra e o episódio dessa distribuição de emendas foi apelidado de “Tratoraço”.

Hoje o podcast Ecos da Política - apresentado pelos jornalistas Emerson Linhares, Christianne Alves e Erasmo Firmino, o Tio Colorau - revela o que está por trás da intenção do parlamentar em direcionar emenda tão poupuda para Monte das Gameleiras.

O valor preciso destinado pelo Ministério do Turismo, em 31 de dezembro de 2020, via Emenda do Relator (mas atribuída a Beto Rosado pelo próprio prefeito Jailton Félix em seu agradecimento) é de R$ 1.441.714,00 - verba a ser aplicada na construção de um mirante.

Localizada a aproximadamente 145 Km de Natal, a capital do nosso Estado, Monte das Gameleiras, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem uma população de 2.105 habitantes. Por ser uma cidade de clima serrano sua alta estação é o “inverno”, oportunidade em que as pousadas da cidade e da região ficam devidamente lotadas.

TERRENO

Quem possui um imóvel em Monte das Gameleiras é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O terreno foi relacionado na declaração de bens à Justiça Eleitoral em 2018 e, segundo informações, é próximo ao local de destinação do futuro mirante.

Ano passado, precisamente em 11 de agosto de 2020, uma empresa de incorporação de empreendimentos imobiliários, a Gameleira Vida Empreendimentos Imobiliários (CNPJ 38.050.255/0001-31), que tem como atividades secundárias a compra e venda de imóveis próprios e o loteamento de imóveis próprios, foi constituída pelo ministro Rogério Marinho.

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano (DDRU), Francisco Soares de Lima Júnior, aparece como sócio nesta empresa. Auxiliar de Rogério, Lima Junior é também membro do conselho da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), pelo qual embolsa mensalmente R$ 3.580,14.

Em 05 de novembro de 2020, portanto um mês antes da Prefeitura de Monte das Gameleiras firmar o convênio com o Ministério do Turismo, a Gameleira Vida Empreendimentos Imobiliários entrou com pedido de licença ambiental para a construção de um condomínio no terreno de propriedade de Rogério Marinho, nas proximidades do futuro mirante.

Finalizando, o Ecos da Política demonstrou que aconteceu um encadeamento de ações para beneficiar, com dinheiro público, uma propriedade privada em gestação, no caso um condomínio, e que teve colaboração direta do deputado federal Beto Rosado, ao alocar os recursos para o desenvolvimento turístico da pequena Monte das Gameleiras e assim “turbinar” (diga-se valorizar) o empreendimento de Marinho.

O OUTRO LADO

O deputado federal Beto Rosado foi indagado sobre o assunto no programa Foro de Moscow, edição do dia 19 de julho, e na oportunidade ele disse que não foi comprado para votar em Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara, que Lira é seu amigo e parceiro político.

Sobre as emendas, Beto disse que os deputados têm liberdade para apresentar emendas individuais e também indicar obras a serem pagas com recursos extras dos ministérios, que não há ilegalidade nisso.

Quanto à escolha de Monte das Gameleiras, o deputado disse que o prefeito também é do Progressistas e que ele teve aproximadamente 50% dos votos para deputado no município. Frisou também que a obra tem o objetivo de atrair turistas, vez que a cidade tem nesse setor uma grande fonte de receita.

CRONOLOGIA

2018 – Então candidato a deputado federal, Rogério Marinho relaciona um terreno no valor de R$ 200.000 entre os bens integrantes do seu patrimônio e apresenta o rol à Justiça Eleitoral.





2020 (11 de agosto) – É aberta a a Gameleira Vida Empreendimentos Imobiliários (CNPJ 38.050.255/0001-31) que entre suas atividades secundárias pode realizar o loteamento de imóveis próprios.





O sócio de Marinho na empresa é o o seu auxiliar Francisco Soares de Lima Júnior, diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano, e conselheiro na CODEVASF





2020 (05 de novembro) - A Gameleira Vida Empreendimentos Imobiliários entra com pedido de licença ambiental para a construção de um condomínio no terreno de propriedade de Rogério Marinho.





2020 (31 de dezembro) – Emenda de R$ R$ 1.441.714,00 é destinada ao município de Monte das Gameleiras, via Ministério do Turismo, para a construção de um mirante.

2021 (12 de janeiro) - O prefeito Jailton Félix assina contrato com a Caixa Econômica para a construção do mirante. (https://www.instagram.com/p/CJ8yh7xLoGf/)





2021 (23 de fevereiro) - Neste dia o Prefeito Jailton Félix esteve no Gabinete do Deputado Federal @beto.rosado. Segundo a postagem no Instagram da Prefeitura de Monte das Gameleiras, disse o chefe do Executivo que "já garantiu recursos para o município que logo em breve será divulgado a população".





2021 (05 de maio) - O jornal O Estado de São Paulo denuncia que (o presidente) "Bolsonaro cria orçamento secreto (ou paralelo) em troca de apoio do Congresso" (leia aqui https://outline.com/hcYk87)





2021 (15 de maio) - O ministro Rogério Marinho, desenvolvendo agenda em Nova Cruz-RN, recebe visita do prefeito Jailton Félix e do vice-prefeito Demar.





2021 (29 de maio) - Neste dia a Prefeitura de Monte das Gameleiras agradece a emenda ao deputado Beto Rosado, que até então era desconhecida a sua autoria. O parlamentar disse, em entrevista ao Foro de Moscow, que "que não há ilegalidade nisso".