Grávidas que tomaram 1˚ dose da Astrazeneca podem completar a imunização com a Pfizer. A orientação foi emitida em nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), que disse que vai seguir a orientação. De acordo com a pasta, ainda não existe um prazo definido para que essa segunda dose seja aplicada. Ainda segundo a Sesap, a Câmara Técnica ainda vai alinhar quando o esquema de intercambialidade (aplicação de duas doses diferentes de vacinas) terá início aqui no estado.

As gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid no Rio Grande do Norte poderão agora completar o esquema vacinal com o imunizante da Pfizer.

A orientação foi emitida em nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), que disse que vai seguir a orientação. De acordo com a pasta, ainda não existe um prazo definido para que essa segunda dose seja aplicada.

Ainda segundo a Sesap, a Câmara Técnica ainda vai alinhar quando o esquema de intercambialidade (aplicação de duas doses diferentes de vacinas) terá início aqui no estado.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, 406 grávidas no estado tomaram a 1ª dose da AstraZeneca contra Covid e ainda não receberam a 2ª dose do imunizante, outras 5 completaram o esquema vacinal.

A vacinação de grávidas com a AstraZeneca está suspensa desde maio, após uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para apuração de um "evento adverso" que pode ter relação com a aplicação da dose em uma gestante no Rio de Janeiro. O caso ainda está sendo investigado.

Após a suspensão, a orientação do Ministério da Saúde era de que grávidas vacinadas com AstraZeneca aguardassem até 45 dias após o parto para completar o esquema vacinal.

A nova nota técnica do Ministério da Saúde, permite também que, caso a Pfizer não esteja disponível no momento da vacinação, a imunização poderá ser completada

com a CoronaVac.

O Ministério da Saúde ressalta que, de maneira geral, as vacinas contra a Covid-19 não são intercambiáveis. Ou seja, indivíduos que iniciaram a vacinação devem completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.