51% do público alvo da vacinação contra a Covid-19 no RN já está totalmente imunizado

A vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte ganha um importante reforço esta semana. Por volta do meio-dia desta terça-feira (27), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebeu os primeiros carregamentos de vacinas que serão distribuídas aos municípios.

Ao todo, são três lotes com doses da Coronavac/Butantan e da Astrazeneca, somando 75.500 vacinas. Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde já enviou ao Estado 2.540.410 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 2.065.987 já foram aplicadas.

De acordo com os dados da Plataforma RN Mais Vacina, conferidos às 14h57 desta terça-feira (27), 558.262 pessoas já completaram o ciclo vacinal contra a doença no Estado, o que representa 51% do publico alvo da vacinação no estado.

Das vacinas que chegaram ao RN nesta terça, 58.700 doses são da Coronavac/Butantan, divididas igualmente entre primeira e segunda doses. Já as 16.800 vacinas restantes, recebidas via consórcio Covax Facility, são todas para completar a imunização de pessoas dos grupos prioritários.

A equipe da Sesap trabalhará ao longo do dia para organizar a distribuição das doses dentro do tempo hábil.

De acordo com a indicação do Ministério da Saúde, ao fim da tarde desta terça-feira ainda serão encaminhadas mais 69 mil doses de Astrazeneca/Fiocruz, direcionadas como 2ª dose de trabalhadores portuários, aeroportuários, pessoas com comorbidades e forças de segurança.

Na quarta-feira (28) pela manhã deve ser entregue mais um lote, dessa vez de vacinas da Pfizer, com 35.100 doses, fracionado em parte para dar continuidade ao trabalho de imunização por faixa de idade e outra parte voltada a completar o esquema vacinal dos potiguares.