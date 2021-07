BB prorroga inscrições de concurso; interessados podem se inscrever até 7 de agosto

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições do seu concurso público. Previstas para serem encerradas hoje (28), agora os interessados têm até o dia 7 de agosto para garantir a participação.

As inscrições podem ser realizadas por meio da página da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela realização do certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 38,00.

Ao todo, o banco está ofertando 4.480 vagas para provimento no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário, sendo 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva. Há oportunidade para os 26 estados da federação e para o Distrito Federal.



Os aprovados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

O concurso será composto de 4 etapas, sendo prova objetiva para avaliação de conhecimentos; prova o discursiva de caráter eliminatório; aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as); e Admissionais e Perícia Médica, também de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem realizadas no dia 26 de setembro de 2021.

O prazo de validade do edital é de um ano a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do Banco do Brasil.

Veja o edital completo AQUI.

Veja o edital com a prorrogação das inscrições AQUI.