Certificadas para exportar de Mossoró para outros estados brasileiros

As empresas Miranda Alimentos Especiais e Tabuleiro Laticínios conquistaram, após meses de trabalho, o Selo do Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal (SISBI/POA), concedido pelo Serviço de Inspeção Municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura.

"Queremos fazer de Mossoró mais do que nunca uma terra de oportunidades", diz o prefeito Allyson Bezerra, destacando que está pronto para doar terreno que a empresa precisa para crescer e adotar o mecanismo legal necessário para fazer a cidade crescer economicamente.

A cerimônia de entrega do SELO aconteceu no salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, sede do Executivo mossoroense, na tarde desta quarta-feira, 28, com a presença do vice-prefeito Fernandinho e o presidente da Câmara Lawrence Amorim.

Também estavam presentes as médicas veterinárias do Serviço de Inspeção Municipal, os empresários Wandeberg Costa, da Miranda Alimentos, e Eduardo Melo, da Tabuleiro. O principal produto da primeira é linguiça e da segunda são lacticínios.

Para o secretário de Agricultura Faviano Moreira, o principal ponto é que agora o pequeno criador terá mercado para seus animais e também para negociar a produção de leite, pois com a certificação estas empresas vão passar atender outros estados.

Para conseguir o Selo do SISBI/POA, a médica veterinária Allany Medeiros disse que as empresas atenderam a todos critérios técnicos exigidos pela Legislação Nacional. “Estão produzindo produtos sanitariamente seguro”, destaca a veterinária.

O Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal (SISBI/POA) oferece garantia de que o produto de origem animal produzido pode ser comercializado em todo o País de forma segura, em condições higiênico-sanitárias adequadas.

O Selo Sisbi/POA não é fácil. No Rio Grande do Norte existe apenas 4 empresas com este selo, três são de Mossoró, o que mostra que o Serviço de Inspeção Municipal está atuando e as empresas cadastradas estão trabalhando para se enquadras nas normas.

O prefeito Allyson Bezerra destacou que as duas empresas vão ampliar o mercado de consumo de seus produtos de 300 mil habitantes para mais de 200 milhões, que é a população do Brasil. “Essas empresas são genuinamente da nossa cidade. Foram criadas aqui e estão empregando mossoroense e agora vão ampliar seu mercado, gerar mais empregos e renda”, destaca.

Com o Selo do Sisbi/POA, a empresa Miranda Alimentos, segundo o empresário Wandeberg Costa, vai precisar triplicar de tamanho. Ele explica que assinou contrato nesta terça-feira, 27, com o grupo Big para abastecer com linguiça mais de 250 supermercados da rede no País.

“Todo o empresário almeja ter esse selo. O selo SISBI dar a validação para a gente distribuir todos os nossos produtos com garantia de qualidade, que é o mais importante na mesa de todo o consumidor para todo o Brasil. Hoje poderemos expandir a nossa capacidade para todo o Brasil e temos condições de gerar mais emprego, gerar renda. Hoje é um marco para agente. Você não imagina a felicidade com essa conquista que tivemos hoje”, comemorou Eduardo de Melo da Tabuleiro Laticínios.

Mossoró Rural

O SELO Sisbi/POA para as empesas Miranda Alimentos e Tabuleiro é muito mais do que oportunidade de ampliação destas empresas genuinamente de Mossoró. Vão abrir mercado para o pequeno produtor rural, que nesta terça-feira, 27, receberam com festa o Programa Mossoró Rural, que prevê um estudo preciso das potencialidades de cada uma das 137 comunidades e apoio técnico para o homem do campo produzir mais e com qualidade. Com estas duas empresas com o selo, haverá onde os produtos serem vendidos. Haverá renda e garantia de crescimento para o homem do campo, tanto o que produz legumes como o criador de animais.