Taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 fica abaixo de 40% em todas as regiões do RN

A taxa de ocupação de leitos críticos para tratamento da covid-19 no Rio Grande do Norte segue em queda.

Nesta segunda-feira (02), a taxa de ocupação geral do estado é de 37,3% de acordo com dados da Plataforma Regula RN.

Por região, todas as unidades de referência estão abaixo de 40% de ocupação. A região Oeste do Estado é a que apresenta maior número, com 39,0% de ocupação, seguida pela região metropolitana, com 37,1%. Já na região do Seridó a taxa de ocupação está em 33,3%.

Em Mossoró, referência na regulação de pacientes críticos para região oeste, o Hospital Rafael Fernandes com 30% de ocupação.

Ainda de acordo com dados do Regula RN, o Hospital Regional Tarcísio Maia está com 90% de ocupação, e o São Luiz, com 22,50% de ocupação de leitos de UTI Covid.

A plataforma também mostra que a fila de espera por leitos críticos está zerada no Rio Grande do Norte. São 190 leitos críticos (UTI) disponíveis e 113 ocupados, enquanto em relação aos leitos clínicos (enfermaria), são 234 disponíveis e a penas 81 ocupados.