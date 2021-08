Prefeitura de Grossos convoca população para elaboração da LOA e PPA

A Prefeitura de Grossos com objetivo de apresentar e discutir as metas do Plano Plurianual (PPA0) 2022/2025, bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), com a população, adotou mecanismos de consulta em formato diferenciado.

Devido as regras de prevenção a Covid-19, a programação de audiências públicas realizadas pelo município se dará através de consulta pública, com propostas encaminhadas exclusivamente de forma virtual.

A Prefeitura Municipal informa que, para indicar demandas, os interessados devem acessar o formulário disponível no site oficial do município, através do endereço Grossos.rn.gov.br

A consulta por meio de questionários, está disponível a população desde o mês de julho e atende o art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).



Para a prefeita Cintha Sonale, a participação popular é fundamental para elaboração da LOA e do novo PPA.

“A LOA e o PPA, são duas importantes ferramentas de gestão para o município de Grossos. Diante disso, a contribuição da população é de fundamental importância para as definições de prioridades junto ao governo municipal, tanto para o investimento de recursos quanto para a otimização dos gastos públicos” ressalta a gestora.

Desta forma, a prefeitura convoca toda sociedade interessada para a Consulta Pública sobre o Orçamento Municipal respondendo o questionário. Os mesmos estão disponíveis no site oficial da prefeitura, até esta quinta-feira, 05 de Agosto de 2021.