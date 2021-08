Após ser baleado durante assalto, suspeito troca tiros com a PM e morre no HRTM

De acordo com informações da Polícia Militar, Antônio Lucas Lopes, conhecido como "Luquinha do Redenção", praticou um assalto no Vuco Vuco e tentou praticar um segundo na Av. Alberto Maranhão, tendo sido baleado por um popular que passava pelo local e presenciou o crime. Ferido, o suspeito se abrigou em uma borracharia. A PM seguiu a trilha deixada por ele e o encontrou. No local, os policiais foram recebidos com tiros, tendo revidado à agressão. Lucas foi novamente baleado e ainda chegou a ser socorrido para o HRTM, mas morreu ao dar entrada na unidade.